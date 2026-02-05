Опасные пассажиры в чешуе начали путешествовать на поездах Индии

Герпетологи обнаружили необычный способ расселения королевских кобр в индийском штате Гоа. Исследование показало, что крупнейшие ядовитые змеи планеты используют железнодорожные составы для перемещения на огромные расстояния. Ученые выявили случаи появления кобр в совершенно нетипичных для них районах, причем все эти точки находились в непосредственной близости от крупных станций. Об этом сообщает научный журнал Biotropica.

Команда Диканша Пармара изучила данные о спасении змей за двадцать лет. Выяснилось, что кобры заползают в вагоны ради укрытия или пищи, совершая невольные поездки по всей стране. Моделирование показало, что такая антропогенная миграция помогает обмену генами между популяциями, но создает смертельную угрозу для граждан.

Появление пятиметровых хищников в населенных пунктах резко повышает риск трагических столкновений. Специалисты призывают власти усилить контроль на железнодорожных узлах для безопасности пассажиров.



Ранее кошка-морж покорила соцсети: морозостойкий пушистик из Одинцово красуется на поводке даже в −20 °C.