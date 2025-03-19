Оперштаб сообщил о ходе тушения пожара на нефтебазе на Кубани

Продолжается тушение пожара, который вспыхнул на нефтебазе возле станицы Кавказская в Краснодарском крае. Площадь, охваченная огнем, выросла, поэтому спасателям пришлось привлечь два пожарных поезда. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от оперштаба, который создали для ликвидации ЧП и его последствий. Территория возгорания выросла, сейчас она составляет порядка 3,7 тыс. кв. м. Пожарные тушат резервуар, из которого вытекают нефтепродукты, а также очаги пламени вокруг него. Также проливается запорная арматура.

«Для тушения пожара привлечены дополнительные силы. Всего в настоящий момент задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда», — указали журналистам в оперативном штабе.

Ранее уже сообщалось, что пламя вспыхнуло после того, как на нефтебазе упали обломки сбитого украинского беспилотника. Изначальная площадь возгорания составляла 20 кв. м, затем она возросла до 1,7 тыс. кв. м. Горение происходит внутри защитного обвалования вокруг резервуара.