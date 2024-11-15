Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии
Оппозиция разгромила зал и выбила стекла в зале заседаний парламента в Абхазии
Фото: [flickr.com]
Здание парламента Абхазии подверглось разрушениям в результате действий сторонников оппозиции, которые проникли внутрь, сообщило РИА Новости.
Также участники беспорядков повредили стол в зале заседаний и выбили стекла.
Ранее сообщалось, что девять человек были госпитализированы после того, как протестующие захватили правительственные здания в Абхазии.
В Абхазии начались массовые беспорядки из-за подписания соглашения с РФ, по которому российские граждане могут вкладывать инвестиции в экономику республики.
Представители оппозиции протаранили автомобилем металлическую ограду у парламента и прорвались внутрь здания.