Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии

Здание парламента Абхазии подверглось разрушениям в результате действий сторонников оппозиции, которые проникли внутрь, сообщило РИА Новости.

Также участники беспорядков повредили стол в зале заседаний и выбили стекла.

Ранее сообщалось, что девять человек были госпитализированы после того, как протестующие захватили правительственные здания в Абхазии.

В Абхазии начались массовые беспорядки из-за подписания соглашения с РФ, по которому российские граждане могут вкладывать инвестиции в экономику республики.

Представители оппозиции протаранили автомобилем металлическую ограду у парламента и прорвались внутрь здания.