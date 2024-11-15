При штурме парламента в Абхазии пострадали девять человек

Девять человек были госпитализированы после того, как протестующие захватили правительственные здания в Абхазии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Абхазии начались массовые беспорядки из-за подписания соглашения с РФ, по которому российские граждане могут вкладывать инвестиции в экономику республики.

Представители оппозиции протаранили автомобилем металлическую ограду у парламента и прорвались внутрь здания.

Кроме того, в парламенте Абхазии отменили сессию, на которой планировалось обсуждение ратификации межправительственного соглашения с РФ об инвестициях.

Также сотни человек стали участниками организованной местной оппозицией акции протеста у здания парламента Абхазии в Сухуме. Сторонники оппозиции также забрасывали силовиков бутылками и яйцами.