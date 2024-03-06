Большинство немцев не поддерживают отправку на Украину дальнобойных ракет Taurus, следует из опроса, проведенного агентством DPA.

В этом граждане ФРГ солидарны с канцлером страны Олафом Шольцем, который считает, что поставка такого вооружения вовлечет Германию в прямой конфликт с Россией.

За поставку ракет выступили 28% опрошенных, а против — 58%. Причем 31% респондентов принципиально отвергают поставку на Украину любого немецкого вооружения.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных, в котором они обсуждали возможности применения ракет Taurus на Украине, в частности, гипотетический удар по Крымскому мосту.

Министр обороны Германии Борис Писториус назначил дисциплинарное расследование в отношении участвовавших в обсуждении офицеров. Выяснилось, что бригадный генерал Франк Грефе, находившийся в это время в Сингапуре, использовал открытый канал связи.