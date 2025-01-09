Опубликован список пропавших жителей Курской области

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем официальном телеграм-канале рассказала о том, что в ее распоряжении есть список пропавших в Курской области граждан.

По словам уполномоченной по правам человека, поступают сведения о тех гражданах, которые до сих пор не могут выйти на связь со своими родными и близкими. При этом, такая ситуация сохраняется уже долгое время, и поэтому Москалькова в своем канале опубликовала список из 517 человек.

Она попросила всех, кому хоть что-то известно о судьбе пропавших людей, связаться по указанным в канале контактам по ссылке. Напомним, что в Курской области с декабря прошлого года назначен новый руководитель региона.