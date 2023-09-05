Опубликованы кадры с места падения сбитого украинского беспилотника в Истре

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева опубликовала в своих соцсетях кадры с места падения украинского беспилотника, сбитого средствами ПВО.

На снимках видно, что место падения обломков БПЛА оцеплено. На земле лежат детали дрона — куски пластика и металла, провода.

По словам Витушевой, сейчас на месте работают оперативные службы, в том числе следственная группа.

Из-за падения обломков БПЛА в одном из СНТ загорелся гараж. Пожар уже потушен. Никто из людей в результате уничтожения беспилотника не пострадал.

Фото: [ Соцсети главы городского округа Истра Татьяны Витушевой ]

Ранее сообщалось, что народный фронт «Радар.НФ» разработал мобильное приложение, через которое можно передавать данные о беспилотниках.