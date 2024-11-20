«Мы не запуганы»: МИД Франции ответил на обновление ядерной доктрины РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не испытывает страха перед обновленной ядерной доктриной России, передает «Коммерсантъ».

Он напомнил о призыве президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину присоединиться к «коллективной деэскалации» напряженности. Барро отметил, что риторика российских властей в области ядерного сдерживания используется для создания обеспокоенности на международной арене.

Ранее помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс одним из первых представителей Белого дома подтвердил, что Вашингтон отменил запрет на использование украинскими силами дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

Он подчеркнул, что США не считают необходимым менять свою политику ядерного сдерживания в ответ на недавние изменения в ядерной доктрине России.

Президент РФ Владимир Путин утвердил новые основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, которые включают расширение сценариев применения ядерного оружия. Эти изменения были анонсированы президентом в сентябре 2023 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил приверженность Москвы принципу недопущения ядерной войны, подчеркнув, что Россия будет придерживаться своей позиции в этой области, несмотря на глобальную напряженность.

Ранее принятие Россией новой ядерной доктрины прокомментировал президент Турции Реджеп Тайиа Эрдоган.