Организаторов террористической ячейки в Тюмени приговорили к 17 и 18 годам

В Центральном окружном военном суде завершилось дело о террористической ячейке, действовавшей в Тюмени.

Главные фигуранты — Алим Тимканов и Марат Сайбаталов — осуждены на 18 и 17 лет лишения свободы соответственно. Еще восемь участников группы получили от 11 до 13 лет. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Об этом пишет ТАСС.

Расследование установило, что лидеры группы, называемые «амирами», вели активную работу по расширению структуры. Организация, признанная в России запрещенной, преследовала цель создания конфессионального государства на территории РФ. Под их руководством террористическая сеть укоренилась в Тюмени, охватив несколько жителей региона.

Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили экстремистскую литературу, электронные устройства с пропагандистскими материалами и поддельные документы. Следствие также выяснило, что участники группы занимались вербовкой новых членов.

Дело велось по статьям 205.5 Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание за организацию и участие в террористической деятельности. Осужденным также назначено лишение воинских и специальных званий. Решение суда стало итогом длительного расследования, включавшего экспертизы, допросы и анализ изъятых материалов.

Ранее стало известно о том, что армия Асада бежала от наступающих повстанцев из-за деморализации.