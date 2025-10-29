«Оружие Судного дня». Дмитрий Медведев раскрыл потенциал «Посейдона»: чем беспилотник опаснее «Буревестника»
Медведев назвал «Посейдон» «оружием Судного дня»
Фото: [Медиасток.рф]
Подводный дрон «Посейдон» обладает статусом «оружия Судного дня». Соответствующую характеристику аппарату дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.
По словам политика, «Посейдон» принципиально отличается от другого перспективного комплекса — «Буревестника» — и обладает значительно более серьезным потенциалом. Медведев подчеркнул, что именно этот беспилотный подводный аппарат в полной мере соответствует мрачному термину «оружие судного дня».
«Посейдон» представляет собой автономный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой, способный нести колоссальный заряд. Его ключевая особенность — практически неограниченная дальность плавания и способность двигаться на огромных глубинах, что делает его малозаметным для существующих систем противолодочной обороны.
Ранее сообщалось о том, что «Посейдон» — это ответ Путина на угрозы Трампа.