«Оружие Судного дня». Дмитрий Медведев раскрыл потенциал «Посейдона»: чем беспилотник опаснее «Буревестника»

По словам политика, «Посейдон» принципиально отличается от другого перспективного комплекса — «Буревестника» — и обладает значительно более серьезным потенциалом. Медведев подчеркнул, что именно этот беспилотный подводный аппарат в полной мере соответствует мрачному термину «оружие судного дня».

«Посейдон» представляет собой автономный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой, способный нести колоссальный заряд. Его ключевая особенность — практически неограниченная дальность плавания и способность двигаться на огромных глубинах, что делает его малозаметным для существующих систем противолодочной обороны.

Ранее сообщалось о том, что «Посейдон» — это ответ Путина на угрозы Трампа.