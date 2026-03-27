Отдал приказ о минировании дорог: в России заочно осудили командира ВСУ, причастного к смерти журналиста Первого канала

Суд заочно приговорил командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в организации теракта, в результате которого погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Об этом пишет телеграм-канал Следком.

Следствие установило, что в начале 2025 года Бровди, занимавший тогда должность командира 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, приказал подчиненным заминировать автомобильные дороги и открытые участки местности в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Он осознавал, что эти маршруты используют мирные жители.

26 марта 2025 года на автодороге в семи километрах от села Забужевка Беловского района Курской области произошел подрыв автомобиля «УАЗ», в котором находилась съемочная группа Первого канала. Заложенное украинскими военнослужащими по приказу Бровди взрывное устройство сработало, когда машина проезжала по участку. Журналист Анна Прокофьева скончалась от полученных ранений, оператор и другие сопровождавшие лица получили травмы.

Суд заочно признал Бровди виновным в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, остальной части срока — в исправительной колонии особого режима. Фигурант объявлен в международный розыск. Расследование в отношении других причастных к преступлению продолжается.

