Спустя 20 лет: московский СК раскрыл жестокое изнасилование 16-летней девушки

В Москве спустя два десятилетия наказание настигло преступника, который, казалось, ушел от правосудия навсегда. Следователи и криминалисты столичного СК раскрыли изнасилование несовершеннолетней, совершенное еще в 2006 году. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В тот августовский день 13 числа 16-летняя девушка стала жертвой насильника в Северном округе столицы. Мужчина силой оттащил ее в лесной массив и надругался над ней. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Но новые технологии и кропотливая работа с базами данных дали результат.

В рамках проверки ранее собранных доказательств и оперативно-справочных учетов удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался уроженец Чувашской Республики 1980 года рождения. Мужчине предъявили обвинение. На допросе он полностью сознался в содеянном и даже показал следователям на месте, как совершал преступление.

Теперь мужчине, который почти 20 лет жил спокойно, предстоит ответить по закону. Расследование уголовного дела продолжается. Для потерпевшей, которая все эти годы жила с грузом пережитого ужаса, наконец наступило хоть какое-то торжество справедливости.

Ранее в Ростове задержали ранее судимого стрелка, ранившего незнакомца из-за ссоры.