Отдых под угрозой: популярные пляжи Пхукета покрылись мазутом после крушения судна

К популярным курортным зонам таиландского острова Пхукет начало прибивать сгустки мазута — они уже обнаружены на нескольких пляжах, куда регулярно возят экскурсии. Загрязнение стало следствием крушения контейнеровоза Sealloyd Arc, которое произошло у южного побережья 8 февраля.

По данным Telegram-канала Mash, наиболее пострадавшими оказались Банана-Бич на острове Корал и пляж Паток на острове Рача-Яй. Эти точки находятся всего в 10-15 минутах хода на катере от Пхукета и пользуются большой популярностью у туристов. Отдыхающие описывают загрязнение как мелкие черные камни, которые сложно заметить невооруженным глазом, однако никаких официальных предупреждений об экологической опасности от гидов не поступало.

Само судно, следовавшее под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш, затонуло в семи километрах от мыса Промтеп. На его борту находилось около 300 контейнеров и примерно 130 тонн топлива. В результате катастрофы в море образовалось масляное пятно, растянувшееся на 7,5 км в длину и до 1,5 км в ширину. Местные жители сообщают, что черная пленка цепляется к проходящим лодкам.

Ситуация вызывает особое беспокойство, учитывая масштабы турпотока. Пхукет остается одним из самых популярных направлений у россиян: ежегодно остров посещают около 2 млн туристов из РФ, а в настоящее время там отдыхает более 50 тыс. россиян. Власти Таиланда пока не делали официальных заявлений о степени угрозы пляжам, однако ранее сообщалось, что к ликвидации последствий разлива привлечены военно-морские силы и волонтеры.

