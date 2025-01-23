Откачку мазута с танкера в Керченском проливе пообещали завершить на следующей неделе

На месте крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе завершаются работы по ликвидации последствий экологической катастрофы.

Из четырех танков судна, содержавших около 1400 тонн мазута, уже откачано свыше 1100 тонн. На данный момент остается собрать порядка 300 тонн. Завершить эти операции планируется на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости. Крым.

После завершения откачки специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера, которая будет транспортирована к месту утилизации. Одновременно ведется разработка проекта для подъема и утилизации фрагментов других затонувших судов, включая носовую и кормовую части «Волгонефть-212» и носовую часть «Волгонефть-239».

В зоне бедствия задействовано свыше 5000 человек, почти 700 единиц техники и 28 судов. Постоянный мониторинг акватории и береговой линии, протяженностью более 955 километров, позволил собрать более 170 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Напомним, что авария произошла 15 декабря в результате шторма. В море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Эвакуированы 27 членов экипажа, один из них погиб. На данный момент основные очаги загрязнения ликвидированы, новых выбросов мазута не зафиксировано.

Ранее стало известно о том, что президент Путин дал задание провести ревизию перевозок нефти после аварии в Черном море.