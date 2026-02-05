Ответ истребителям: экипаж Ми-28Н исполнил эффектный «пацанский отход» на камеру

Российские вертолетчики решили не отставать от коллег из истребительной авиации и продемонстрировали захватывающие кадры управления ударным Ми-28Н. Экипаж боевой машины выполнил резкий вираж с экстремальным наклоном корпуса, который в профессиональных кругах называют «пацанским отходом». Об этом пишет телеграм-канал Fighterbomber.

Армейская авиация включилась в своеобразное соревнование по мастерству пилотирования, запущенное ранее пилотами сверхзвуковых машин. В сети появились уникальные кадры, снятые с борта вертолета, идущего параллельным курсом. Главным героем ролика стал «Ночной охотник» — ударный Ми-28Н с характерной маркировкой Z и полным боекомплектом на подвесках.

На видео запечатлен момент тесного сближения двух бортов. Экипаж ведомой машины дождался специального знака от оператора, после чего мгновенно перевел вертолет в глубокий правый вираж. Крен в моменте достигал внушительных 80 градусов, открывая объективу нижнюю часть фюзеляжа с красной звездой. Совершив этот резкий маневр, машина ушла в сторону по выверенной траектории. Специалисты авиационной отрасли, включая автора профильного канала Fighterbomber, отмечают, что подобный стиль пилотирования является неформальным шиком среди военных летчиков.

Этот эпизод стал ответом на недавние успехи пилотов истребителей Су-35С. Ранее один из летчиков с позывным «Сирийский хулиган 25» прославился тем, что продемонстрировал возможности своей машины в непосредственной близости от правительственного самолета, чем вызвал бурные обсуждения в экспертном сообществе. Теперь же вертолетчики доказали, что тяжелые ударные машины способны на не менее грациозные и дерзкие действия в воздухе. Стоит отметить, что Ми-28Н является одной из самых защищенных машин в своем классе, предназначенной для поиска и уничтожения бронетехники и живой силы противника в любых погодных условиях.

