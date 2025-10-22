Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Домодедово из-за поломки

Пассажиры не могут вылететь из московского Домодедово в египетскую Хургаду уже десять часов. Вылет сорвал ремонт турбины самолета, который проводят прямо на летном поле. Об этом сообщает Lenta.ru.

Туристы оказались в ловушке терминала аэропорта Домодедово. По словам пассажиров, их под предлогом переоформления багажа вывели из зоны вылета, после чего доступ к самолету был закрыт. Люди остались без сна и еды, а информация о новом времени вылета и причинах задержки от перевозчика и администрации аэропорта не поступает.

Через окна терминала пассажиры наблюдают, как технические службы работают с двигателем лайнера. Официальные представители авиакомпании пока не прокомментировали инцидент. Между тем, по федеральным правилам авиаперевозок, при такой длительной задержке пассажиры имеют право на обеспечение горячим питанием и организацию связи с перевозчиком. Ни одно из этих требований, по свидетельствам находящихся в аэропорту, выполнено не было.

