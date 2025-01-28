Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S в Балтике

Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал захват на Балтике танкера Eagle S под надуманным предлогом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, захват на Балтике танкера является актом современном пиратства. Напомним, что указанное судно, согласно заверениям финской полиции, могло повредить кабели в Финском заливе, и поэтому отключилась линия электропередачи EstLink 2.

Финская таможня, тем временем, стала утверждать, что судно Eagle S, шедшее под флагом Островов Кука, якобы перевозило российские энергоресурсы, и девятерым членам экипажа было запрещено покидать страну. Всего в составе экипажа 20 человек.

Напомним, ранее сообщалось о другом танкере в Балтийском море, который пришлось взять на буксир.