Танкер, дрейфовавший в Балтийском море, взяли на буксир

С нефтяным танкером Eventin, который терпит бедствие в Балтийском море, установил соединение немецкий аварийный буксир Bremen Fighter. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от немецкого командования по ЧС на море.

По предварительной информации, танкер загружен почти 99 тысячами тонн нефти. Судно дрейфует под флагом Панамы на малой скорости в прибрежных водах, возможности маневрировать у судна нет.

Теперь же судно удерживает буксировочное соединение, и тем самым предотвращается его бесконтрольный дрейф. По данным Командования ФРГ по ЧС в море, дальнейшие шаги на данный момент продумываются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после ЧП на Кубани было собрано около 100 тонн нефтепродуктов.