Пациент в США заразил медиков ВИЧ, брызнув тем своей кровью в глаза

В США мужчина брызнул зараженной кровью в глаза сотрудникам больницы — медики заразились ВИЧ, а виновника арестовали только спустя полгода. Об этом сообщает New York Post.

В Северной Каролине правоохранительные органы арестовали 25-летнего Кэмерона Гилкриста по обвинению в умышленном нападении на медицинский персонал. Инцидент, произошедший еще в марте, имел тяжелейшие последствия.

Во время визита в больницу из-за проблем с диабетом Гилкрист внезапно вырвал внутривенную иглу из своей руки и направил струю собственной крови в лицо двум медикам, находившимся рядом. Биологическая жидкость попала им прямо в глаза. Последующие анализы подтвердили худшие опасения — оба сотрудника больницы заразились ВИЧ.

Полиция объяснила полугодовую задержку с арестом тем, что подозреваемый все это время нуждался в серьезной медицинской и психиатрической помощи. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, если суд докажет его вину.

