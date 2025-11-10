Пенсионерка, обвиняемая в покушении на убийство подростка в московском метро, не признала вину на допросе

В Москве 64-летняя пенсионерка, подозреваемая в попытке сбросить 13-летнюю школьницу на пути метро, отказалась признавать свою вину в ходе допроса. Об этом сообщили представители столичной прокуратуры.

Как установило следствие, инцидент произошел 9 ноября на станции «Таганская». По версии обвинения, женщина намеренно толкнула незнакомую девочку на рельсы. Свои действия она объяснила тем, что подросток смеялась и смотрела в ее сторону, что пенсионерка расценила как личное оскорбление.

Благодаря счастливой случайности и, возможно, помощи очевидцев, несовершеннолетняя не пострадала и была вовремя поднята на платформу.

В настоящее время обвиняемой предъявлено окончательное обвинение по серьезной статье Уголовного кодекса РФ — ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 («Покушение на убийство»). Дело продолжает расследоваться.

Ранее сообщалось, что в туннеле московского метро полиция задержала мужчин с фотоаппаратами и инструментом.