Дмитрий Песков выступил с критикой европейских планов по размещению военных контингентов НАТО на территории Украины. По его словам, подобные инициативы только усугубят существующие проблемы вместо их решения. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что жизнеспособное урегулирование конфликта возможно исключительно при устранении первопричин, связанных с украинской ситуацией. Вместо этого европейские страны намерены создавать дополнительные проблемы, что, по мнению Пескова, не приведет ни к чему позитивному.

Комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что для отправки военных на Украину ЕС не требуется согласие России, пресс-секретарь президента категорически не согласился с такой позицией. Он подчеркнул, что размещение так называемых миротворческих сил или любого другого контингента на какой-либо территории возможно исключительно при согласии всех сторон конфликта.

Песков охарактеризовал ведущиеся в европейских странах, особенно во Франции, обсуждения возможной отправки контингента на Украину как «абсолютно опасную тенденцию».

Напомним, что представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил о готовности значительного числа стран направить свои военные контингенты на территорию Украины, что вызвало обеспокоенность в Москве.

Ранее Риттер предупредил о последствиях размещения западных войск на Украине.