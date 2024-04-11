Украина открыто заявляет о своих террористических планах, что только подтверждает правильность проведения специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о намерении Украины организовать новое контрнаступление, в ходе которого должен быть разрушен Крымский мост.

Такие планы озвучивал немецкому изданию Bild Владимир Зеленский. При этом президент Украины признавал, что в настоящее время у ВСУ нет достаточного вооружения для проведения такого контрнаступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов* также признавался, что Крымский мост является стратегической целью для Украины, но на данный момент у ВСУ нет средств, чтобы его разрушить.

* включен в список террористов и экстремистов