Петух зарезал мужчину на Бали

На Бали петух с прикрепленным к лапе лезвием случайно убил мужчину во время традиционного боя. Пострадавший скончался от полученных травм, несмотря на срочную госпитализацию. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В индонезийском городе Денпасар произошел трагический инцидент — петух с металлическим лезвием на лапе смертельно ранил зрителя. 50-летний И Ненгах Судана наблюдал за тадженом, ритуальным петушиным боем, когда одна из птиц вырвалась и врезалась в него, нанеся удар в живот.

Мужчину экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Петушиные бои на Бали — часть религиозного обряда, где кровь проигравшей птицы символизирует жертву злым духам. Однако вне ритуального контекста такие бои считаются азартными играми и запрещены законом, хотя остаются популярными в подпольных кругах.

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