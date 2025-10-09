Пьяный водитель каршеринга устроил ДТП в центре Новосибирска

В Новосибирске автомобиль каршеринга под управлением нетрезвого водителя врезался в группу людей на автобусной остановке. В результате шестеро человек, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает РБК.

Жесткое дорожно-транспортное происшествие с массовыми пострадавшими произошло в центре Новосибирска вечером 9 октября. Арендованный Volkswagen Polo выехал на тротуар и совершил наезд на людей, ожидавших общественный транспорт у универмага «Октябрьский».

По предварительной информации правоохранительных органов, мужчина за рулем не справился с управлением, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Среди пострадавших оказались как взрослые, так и несовершеннолетний. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как крайне тяжелое, еще четверых — как тяжелое.

В момент аварии в салоне иномарки, по некоторым данным, находились пассажиры, которые отделались легкими повреждениями. На месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в городских больницах.

