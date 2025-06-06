В небе над Калужской областью уничтожено два дрона

Системы ПВО в Жуковском районе Калужской области за час уничтожили два дрона — информации о повреждениях или пострадавших нет.

6 июня между 17:00 и 18:00 силами ПВО в небе над Калужской областью были уничтожены два беспилотника, летевших, предположительно, с западного направления. На месте падения дронов сейчас работают оперативные группы, фиксирующие координаты обломков и собирающие доказательства для дальнейшего анализа.

По предварительным данным, дроны не достигли наземных целей, обошлось без жертв и разрушений. Местные жители сообщают о звуках взрывов, однако тревога быстро сошла на нет. Угроза была нейтрализована силами, действовавшими в рамках штатной схемы противодействия БПЛА.

Ранее ПВО перехватила еще один украинский беспилотник на подлете к Москве.