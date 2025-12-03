«Пламя из правого двигателя». Рейс в Таиланд экстренно пошел на посадку: как потушили пожар?

Пассажирский Boeing 777, летевший из Москвы в Таиланд, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной возврата стало возгорание одного из двигателей, которое экипажу удалось локализовать. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines Москва — Пхукет прервал полет спустя непродолжительное время после вылета. По информации оперативных служб, экипаж воздушного судна Boeing 777 доложил диспетчерам о возгорании в левом двигателе и немедленно приступил к действиям по его тушению. Самолету дали разрешение на возврат и заход на посадку.

Пока лайнер с 412 пассажирами на борту находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо для безопасного приземления, пожарные расчеты в Домодедово были приведены в полную готовность. Возгорание удалось ликвидировать силами самого экипажа, на земле дополнительных мер не потребовалось. Посадка прошла в штатном режиме, никто из людей не пострадал.

Несмотря на инцидент, работа аэропорта Домодедово не была нарушена. Воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы по расписанию. Пассажиров задержавшегося рейса ожидает предоставление альтернативного воздушного судна для продолжения путешествия. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств технической неполадки.

Ранее сообщалось о том, что Лайнер Москва — Пхукет вернется в Домодедово из-за технической неисправности.