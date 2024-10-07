Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла порядка 800 «квадратов»

Площадь пожара на нефтяной базе в Феодосии в Крыму увеличилась до 800 кв. м, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что огонь охватил три емкости с нефтепродуктами. Администрация Феодосии сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Представитель экстренных служб отметил, что огонь, изначально охвативший два резервуара с топливом, перешел на третий.

Крымское отделение Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проверил уровень загрязняющих веществ в воздухе в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе. В ведомстве подчеркнули, что в первичных исследованиях не было обнаружено превышения уровня предельно допустимых загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что в Феодосии на нефтебазе произошел пожар. По данным телеграм-канала Baza, по резервуарам с топливом ударили двумя ракетами. Подтвержденной информации этому нет. На месте ЧП работают сотрудники МЧС.