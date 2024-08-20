В Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА выгорели 11 резервуаров

На нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, которую накануне атаковали беспилотники ВСУ, за сутки выгорели 11 резервуаров с топливом, сообщила Baza. Пожар продолжается с утра 19 августа.

Отмечается, что при тушении пострадали больше 40 сотрудников МЧС России.

Как пишет источник, во время тушения 19 августа произошла разгерметизация нескольких емкостей с горючим, из-за чего произошел взрыв. После этого в небо поднялись огромные столбы пламени. Семь сотрудников МЧС отправили в ростовские больницы. Еще 13 пожарных госпитализировали в местные медицинские учреждения. Отмечается, что все сотрудники получили ожоги дыхательных путей и кожи.

ВСУ атаковали нефтебазу в Пролетарске 17 августа. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но из-за падения обломков загорелось дизельное топливо. Позже ВСУ повторно атаковали объект.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь четыре украинских БПЛА над территорией России.