Плотоядная бактерия атакует США

Смертельно опасная бактерия, разрушающая плоть, захватила пляжи США. Власти подтвердили вспышку инфекции в 11 прибрежных штатах, уже есть летальные случаи. Об этом сообщает Tribune.

Тревожная новость пришла с американского побережья: в теплых соленых водах стремительно размножается бактерия Vibrio vulnificus, известная как «поедающая плоть». По данным Центров по контролю заболеваний, вспышка зафиксирована в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где от инфекции уже скончались несколько десятков человек.

Организм проникает в тело через малейшие ранки на коже во время купания или при употреблении в пищу необработанных морепродуктов. Болезнь развивается молниеносно — каждый пятый случай приводит к смерти в течение 48 часов. Специалисты винят в распространении бактерии глобальное потепление, которое создает идеальные условия для ее жизни. Медики настоятельно рекомендуют воздержаться от купания с любыми повреждениями кожи и тщательно готовить дары моря.

