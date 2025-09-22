«Победа» скорректировал расписание рейсов из-за атак БПЛА: пассажирам советуют проверять статус вылетов

Авиакомпания «Победа» вносит коррективы в расписание полетов на фоне временных ограничений использования воздушного пространства в центральной России. Часть рейсов задерживается или следует на запасные аэродромы. Об этом сообщает ТАСС.

Все службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы. Пассажирам, чьи рейсы оказались под воздействием сбоев, рекомендовано самостоятельно отслеживать статус рейса через специального Telegram-бота, на сайтах аэропортов, а также в смс-уведомлениях и электронной почте, указанных при бронировании. В пресс-службе «Победы» заверили, что обслуживание клиентов ведется в полном соответствии с российскими авиационными правилами и внутренними стандартами компании.

Ранее сообщалось о том, что в Москве на фоне массированной атаки БПЛА отменили и задержали почти 40 рейсов.