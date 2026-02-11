Прощание с родными под пулями: о чем писали близким учащиеся АИТ во время нападения

В распоряжении СМИ оказались фрагменты личной переписки студентов Анапского индустриального техникума, которые находились в здании во время вооруженного нападения. Забаррикадированные в учебных аудиториях подростки, не зная, удастся ли им спастись, отправляли родителям прощальные сообщения с признаниями в любви. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В момент, когда 17-летний второкурсник открыл стрельбу из ружья в коридорах учебного заведения, учащиеся были вынуждены экстренно искать укрытия. Оказавшись в ловушке внутри запертых кабинетов, молодые люди описывали происходящее как теракт. В своих сообщениях родителей одна из студенток поблагодарила мать за воспитание и просила прощения, выражая надежду на благополучный исход, в котором на тот момент не была уверена.

Эмоциональный фон переписки подчеркивает масштаб паники внутри АИТ. Очевидцы передавали родным, что нападавший уже находится в здании, а ситуация остается критической. Напомним, что в ходе атаки погиб сотрудник охраны, который первым попытался остановить вооруженного подростка. Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Ранее появилась первая фотография задержанного в Анапе стрелка.