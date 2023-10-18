Почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в секторе Газа из-за обстрелов Израиля

Раскрыты данные о количестве смертей в секторе Газа в результате регулярных обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные местного Минздрава.

Сообщается, что погибшими официально числится 3 478 мирных жителей Газы. Пострадавших количественно больше в разы – по предварительной оценке, речь идет о 12 тысячах человек, которые получили травмы после израильских ударов.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».