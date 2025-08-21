Под Калининградом обезвредили 50-килограммовую авиабомбу, пролежавшую в земле 80 лет

Специалисты МЧС успешно обезвредили и уничтожили на полигоне мощную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в лесу под Балтийском. Об этом сообщает МЧС Калининградской области в своем телеграм-канале.

Опасную находку советского производства — фугасную авиабомбу ФАБ-50 массой 50 килограммов — обнаружили саперы Невского спасательного центра МЧС во время планового обследования лесного массива. Несмотря на прошедшие десятилетия, боеприпас сохранял смертоносную мощь и представлял реальную угрозу.

Его оперативно транспортировали на специальный полигон, где уничтожили контролируемым подрывом. Этот инцидент — не единичный случай. Калининградская область, где в 1945 году шли ожесточенные бои Восточно-Прусской операции, до сих пор хранит множество смертоносных сюрпризов. С начала года это уже 48-й по счету аналогичный боеприпас, ликвидированный спасателями. Поисковые работы продолжаются, так как многие снаряды до сих пор остаются скрытыми в земле.

Ранее в Кировском районе Ленобласти школьник погиб после взрыва мины.