Под Смоленском подросток за 320 тыс. руб. пытался поджечь Музей неизвестного солдата

Ранее сообщалось, что в Вязьме неизвестный пытался поджечь Музей неизвестного Солдата. Инцидент произошел в ночь на 14 марта. Отмечалось, что злоумышленник перепрыгнул через забор, достал бутылку с горючей смесью из пакета и бросил ее в окно.

На допросе молодой человек признался, что ему обещали 320 тыс. руб. за выполнение этого задания.

По словам юноши, некий незнакомец связался с ним через мессенджер. Подростка добавили в группу, где публиковались различные задания. Изначально он отказался выполнять поджог, однако затем все же решил согласиться за вознаграждение.

Отмечается, что обещанные деньги молодой человек так и не получил. Вместо этого его вновь попросили совершить поджог, но юноша отказался.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину за агитацию к поджогам военкоматов.