Под Тверью прекращено движение по участку дороги М-9 «Балтия» из-за атаки ВСУ

Участок трассы М-9 в Тверской области временно ограничен для проезда автотранскорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от регионального Упрдора.

Сообщается, что причиной прекращения движения по федеральной трассе «Балтия» стали принятые меры безопасности из-за опасноти атаки украинских дронов.

«Движение временно прекращено по участку дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения» — сообщил Упрдор.

Также напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали территорию Тверской области беспилотниками. В ходе ликвидации вражеских дронов их осколки упали на землю неподалеку от станции Старая Торопа, прозвучало несколько взрывов. Властями было принято решение об эвакуации пассажиров и персонала станции. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что более 100 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией России за прошедшую ночь.