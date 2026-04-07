«Подарок ко Дню Победы» украдет деньги: депутат раскрыл главные схемы мошенников перед 9 Мая

В преддверии Дня Победы активизируются не только волонтеры, но и те, кто хочет нажиться на святом празднике. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин перечислил схемы, которые мошенники используют чаще всего. И первая в списке — «выплаты и подарки ко Дню Победы». Об этом сообщает «RT».

Злоумышленники звонят под видом соцслужб, администрации или даже портала госуслуг. Обещают ветеранам и их родственникам дополнительные выплаты или материальную помощь. Чтобы получить деньги, жертву просят назвать код из смс или перейти по ссылке. Результат — потеря доступа к аккаунту и денег на карте.

Еще одна излюбленная уловка аферистов — фишинговые рассылки. В мессенджеры и по электронной почте приходят «поздравительные открытки», уведомления о «подарках ветеранам» или просьбы поддержать благотворительную акцию. Стоит кликнуть на ссылку — и ваши данные уплывают в чужие руки. Немкин также предупредил о ложных приглашениях на парад или вручение наград. Жертву просят «подтвердить участие», передав конфиденциальную информацию.

Парламентарий призвал россиян быть бдительными. Настоящие соцслужбы никогда не запрашивают по телефону коды из смс и не просят переходить по ссылкам для получения выплат. Если вам звонят с такими предложениями — кладите трубку.

