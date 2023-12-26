Подмосковные медики осмотрели уколовшуюся шприцем девочку и отпустили домой
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Врачи осмотрели девочку, которая случайно укололась шприцем, найденным во время прогулки в детсаду в Орехово-Зуево.
Ребенка отпустили домой. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава сообщает Агентство «Москва».
В ведомстве рассказали, что девочка поступила в больницу в сопровождении родителей. Сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.
По факту произошедшего следователи организовали проверку. Установление всех обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура Подмосковья.