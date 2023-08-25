Жителям Подмосковья рассказали о пользе новых функций приложения «112 МО»

В подмосковной Системе-112 рассказали, чем полезны новые функции, которые появились в мобильном приложении «112 МО».

Как напомнили в пресс-службе ведомства, обновленная версия приложения была представлена пользователям в июле. Теперь там можно авторизоваться через ЕСИА, связаться с оператором-сурдопереводчиком с помощью видеочата, сообщить о нарушении правил парковки, вызвать эвакуатор и отследить автомобиль при его эвакуации, а также самостоятельно оформить ДТП, найти пропавшего человека, если он попал в больницу и связываться с операторами через чат-бот.

Напомним, приложение «112 МО» было запущено в 2017 году. Оно доступно в Google Play и App Store абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все работники подмосковной скорой помощи будут застрахованы.