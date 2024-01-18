Подмосковных автомобилистов призвали быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды

Сегодня в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Из-за снега и метели действует «желтый» уровень погодной опасности, напомнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Температура воздуха, по данным синоптиков, в ночь на пятницу может понизиться до 20 градусов мороза, местами прогнозируются снежные заносы.

В ведомстве призвали водителей в условиях снижения видимости быть за рулем предельно внимательными и осторожными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также исключить маневры и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам рекомендовали в темное время суток не забывать надевать световозвращающие элементы, а также быть внимательными при переходе дорог и железнодорожных путей.

Ранее руководитель ГУСТ Светлана Аипова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов доложила, что коммунальные службы региона готовы к рекордному снегопаду.