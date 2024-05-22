Подмосковным студентам напомнили правила поведения при угрозе теракта

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли всероссийские учения по антитеррористической защищенности, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Участие в тренировке приняли свыше двух тысяч студентов и более 500 сотрудников колледжа, представителей Росгвардии, МЧС и МВД. Занятия проходили в несколько этапов — теория и практика.

Так, сначала для студентов провели классный час, на котором напомнили правила поведения при угрозе теракта, а во время практических занятий участники отработали действия в случае эвакуации, вооруженного нападения или обнаружения взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых структур региона.