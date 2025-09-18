Подросток с ножами и молотком задержан в воронежской школе

Подростка с ножами и молотком задержали в школе под Воронежем. Следственный комитет возбудил уголовное дело, решается вопрос о помещении задержанного в психиатрический стационар. Об этом сообщает ТАСС.

Угроза нападения была предотвращена в одной из школ Острогожского района, сотрудники учебного заведения задержали несовершеннолетнего ученика, у которого при себе обнаружили холодное оружие и молоток. Подростка сразу передали прибывшим правоохранителям.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело. В настоящее время с задержанным проводятся все необходимые мероприятия. Одним из ключевых шагов станет решение о направлении молодого человека на судебно-психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости и мотивов содеянного.

