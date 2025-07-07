Подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику в Находке

В Находке возбудили уголовное дело после того, как подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику. Пострадавший госпитализирован, а его обидчика разыскивают правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

В Приморском крае следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после инцидента в Находке. По предварительным данным, конфликт между подростками произошел на парковке, где один из них выстрелил в глаз 13-летнему мальчику.

Пострадавший был срочно госпитализирован. Врачи исключили угрозу жизни, но шансы на восстановление зрения поврежденного глаза оценивают как крайне низкие. Личность стрелявшего устанавливается, его местонахождение пока неизвестно.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Правоохранители проверяют все возможные мотивы произошедшего — от бытового конфликта до неосторожного обращения с оружием.

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