Подросток выстрелил в голову сверстнику в Москве

В Москве 15-летний подросток выстрелил из сигнального оружия в голову 17-летнему юноше во время конфликта на бытовой почве. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС.

На северо-западе Москвы разыгралась драматическая сцена: пятнадцатилетний подросток во время ссоры на улице Вилиса Лациса произвел выстрел из сигнального пистолета в голову семнадцатилетнему юноше. Конфликт вспыхнул на почве личных неприязненных отношений между молодыми людьми.

Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Северное Тушино, подозреваемого задержали менее чем за сутки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи изъяли записи с камер наблюдения, зафиксировавшие инцидент, и допросили свидетелей произошедшего. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

