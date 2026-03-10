Появилась новая информация о пропаже троих детей в подмосковном Звенигороде

В подмосковном Звенигороде четвертый день продолжаются поиски троих детей, пропавших 7 марта.

По информации МЧС, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять в районе Москвы-реки и не вернулись. На берегу обнаружили следы и шапку одного из ребенка.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град», спасатели и волонтеры сосредоточили усилия на акватории: детей ищут под водой с помощью эхолотов и гидроакустики.

Принцип действия эхолотов похож на ультразвуковое исследование (УЗИ). Во льду или на берегу бурят лунку диаметром 20-25 см, опускают сканер, который посылает звуковые волны. Если волна встречает препятствие, она огибает его, и по размеру сигнала можно определить габариты предмета. Если находят что-то крупное, рядом бурят еще одну лунку и опускают камеру. При плохой видимости в прорубь спускается водолаз.

Поиски сильно осложняются погодой и состоянием реки. Лед местами достигает 60-80 см толщины, но русло наполовину открыто, течение сильное. Уровень воды колеблется: ночью падал, а днем поднялся. Волонтеры опасаются, что детей могло прижать льдом или унести течением.

Один из рыбаков утверждает, что видел, как дети шли к реке и упали, но ничем не смог им помочь. Родители пропавших ведут собственный поиск, отдельно от общей группы волонтеров. В поисках участвуют более 300 человек, задействована авиация.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области погиб ребенок, провалившись под лед.