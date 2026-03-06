Семилетний мальчик утонул, провалившись под лед в Астраханской области

Семилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Ахтуба в Астраханской области. Трагический инцидент произошел днем в районе села Михайловка. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По предварительным данным, ребенок гулял по льду водоема, который не выдержал веса. Мальчик мгновенно ушел под воду и, несмотря на то, что рядом, вероятно, никого не было, спастись не смог. Тело погибшего позже было извлечено из воды.

Следователи незамедлительно приступили к проверке по факту случившегося. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, включая то, где в тот момент находились родители ребенка и был ли обеспечен должный контроль за его местонахождением. В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что на месте работают криминалисты, опрашиваются возможные свидетели.

Спасатели постоянно предупреждают, что весенний лед крайне коварен: он теряет прочность без треска, становится рыхлым и может не выдержать даже веса ребенка. Выход на лед в это время года смертельно опасен. Родителей призывают провести с детьми разъяснительные беседы и ни в коем случае не оставлять их без присмотра вблизи водоемов.

