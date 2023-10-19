В частном доме под Истрой обнаружили тела внука и бабушки, которые приходятся родственниками музыканту и основателю рок-группы «Цветы» Стасу Намину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в деревне Крюково. По данным регионального управления Следственного комитета, на телах пожилой женщины и ее тридцатилетнего внука были колото-резаные раны.

Подозреваемый уже задержан. Он является родственником убитых. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, они изъяли нож и предметы одежды. Назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая.

Ход расследования дела взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что житель Солнечногорска убил свою знакомую на почве ревности.