Убитые под Истрой пенсионерка и ее внук являются родственниками музыканта Стаса Намина — СМИ
РИА: в Подмосковье обнаружили тела двух родственников композитора Стаса Намина
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
В частном доме под Истрой обнаружили тела внука и бабушки, которые приходятся родственниками музыканту и основателю рок-группы «Цветы» Стасу Намину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление произошло в деревне Крюково. По данным регионального управления Следственного комитета, на телах пожилой женщины и ее тридцатилетнего внука были колото-резаные раны.
Подозреваемый уже задержан. Он является родственником убитых. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, они изъяли нож и предметы одежды. Назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая.
Ход расследования дела взяла на контроль Истринская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что житель Солнечногорска убил свою знакомую на почве ревности.