Появились кадры падения кабины аттракциона с людьми в Орехово-Зуево
Фото: [Пресс-служба прокуратуры МО]
Момент падения кабинки аттракциона «Веселые горки» в парке Орехово-Зуевского округа попал на видео. Запись опубликовал SHOT.
На кадрах видно, как кабинка, в которой находились две пятнадцатилетние школьницы, на большой скорости вылетела с рельсов во время работы аттракциона и опрокинулась на землю.
Инцидент произошел накануне. Подростки получили травмы разной степени тяжести. По данным СМИ, у обеих школьниц сотрясение мозга, у одной из них также перелом левого плеча.
Фото: [SHOT]
Девушек госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело, а прокуратура Подмосковья начала проверку. Правоохранителям предстоит дать оценку соблюдению правил безопасности на аттракционе.
Ранее глава Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий сообщил, что аттракцион принадлежит частному лицу.