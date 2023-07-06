Появились кадры падения кабины аттракциона с людьми в Орехово-Зуево

Момент падения кабинки аттракциона «Веселые горки» в парке Орехово-Зуевского округа попал на видео. Запись опубликовал SHOT .

На кадрах видно, как кабинка, в которой находились две пятнадцатилетние школьницы, на большой скорости вылетела с рельсов во время работы аттракциона и опрокинулась на землю.

Инцидент произошел накануне. Подростки получили травмы разной степени тяжести. По данным СМИ, у обеих школьниц сотрясение мозга, у одной из них также перелом левого плеча.

Фото: [ SHOT ]

Девушек госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело, а прокуратура Подмосковья начала проверку. Правоохранителям предстоит дать оценку соблюдению правил безопасности на аттракционе.

Ранее глава Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий сообщил, что аттракцион принадлежит частному лицу.