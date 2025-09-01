Появились кадры с последствиями смертоносного землетрясения в Афганистане

Число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане превышает 500 человек. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания страны RTA, опубликовав кадры с последствиями природного катаклизма. Кроме того, около 1 тыс. человек нуждаются в медицинской помощи.

Ранее в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) сообщили, что подземные толчки магнитудой 6,2 произошло в 50 км к северо-востоку от города Джелалабад и примерно в 40 км от границы с Пакистаном. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

По данным телеканала, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в провинции Кунар, где три деревни были практически стерты с лица земли.

Многие здания, построенные из глины, также не выдержали подземных толчков и превратились в груды развалин. Спасательные команды ведут поисково-спасательные работы в районах, граничащих с Пакистаном, пытаясь найти выживших под завалами.

Афганистан регулярно сталкивается с мощными землетрясениями из-за расположения в активной сейсмической зоне горной системы Гиндукуш, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты. Год назад серия землетрясений на западе страны унесла жизни более 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали смещение южной части Камчатки после мощного землетрясения.