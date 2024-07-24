Появились кадры взрыва пассажирского самолета в Непале

СМИ опубликовали кадры взрыва пассажирского самолета в Непале, на борту которого находились 16 человек. Видеофрагмент опубликовала газета Daily Mail .

Ранее SHOT сообщил, что недалеко от международного аэропорта в Трибхуване упал самолет CRJ-200 авиакомпании Saurya Airlines. Отмечалось, что проблемы возникли уже в воздухе.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как воздушное судно падает недалеко от взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта. Видно, как самолет клонится вбок, после чего врезается в землю, из-за чего происходит характерный взрыв. После этого очевидцы наблюдают густой серый дым.

Самолет выполнял рейс из Трибхувана в Покхару. На борту находились сотрудники авиакомпании Saurya Airlines, включая членов экипажа. Отмечалось, что командир воздушного судна выжил. Его с травмами доставили в больницу. На месте происшествия продолжают работать спасатели. На месте также присутствуют сотрудники полиции. Как сообщал SHOT, минимум пять человек вытащили из горящего самолета.

Ранее мы сообщали, что иностранный самолет с сотнями пассажиров загорелся во время полета и сел в России.