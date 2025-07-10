Жуткое ДТП в Севастополе: пятеро погибших в лобовом столкновении

Пять человек погибли в ДТП под Севастополем — 18-летняя водитель ВАЗа не уступила дорогу микроавтобусу. Среди погибших — четверо молодых девушек, водитель легковушки скончалась в больнице. Об этом сообщает РБК.

В Севастополе 18-летняя девушка за рулем ВАЗа не пропустила микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, что привело к лобовому столкновению. В результате аварии погибли сама водитель и четыре ее пассажира — молодые крымчанки 2005–2007 годов рождения.

По предварительным данным, трагедия произошла около 14:20 на оживленном участке дороги. Водитель микроавтобуса — 45-летний мужчина получил медицинскую помощь на месте. Прокурор Севастополя лично взял контроль над расследованием обстоятельств ДТП.

Это уже второе за последние месяцы массовое ДТП в Крыму. В марте пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком — тогда водитель ссылался на ослепление солнцем.

Ранее водителя грузовика, устроившего массовое ДТП в Серпухове, приговорили к пяти годам колонии-поселения.